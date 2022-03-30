В России предложили ввести скидку до 150 тыс руб на отечественные авто

Фото: depositphotos/huettenhoelscher
В России предложили вернуть скидки на покупку отечественных автомобилей, сообщает газета "Известия".
Уточняется, что речь идет о возврате к ранее действовавшей программе утилизации авто, когда можно было получить дисконт при приобретении новой машины, сдав в переработку старую.
По информации издания, такую инициативу в Минпромторг РФ направила ассоциация НСРО "Руслом.ком". Как рассказал директор организации Виктор Ковшевный, бизнес предлагает увеличить скидку на новое авто при сдаче старого на переработку с 50 до 150 тысяч рублей.
Он добавил, что необходимо также создать на Госуслугах реестр утилизаторов автомобилей. Ковшевный считает, что компании, которые занимаются переработкой машин, должны иметь лицензию на обращение с опасными отходами и выдавать свидетельства об утилизации.
В свою очередь, в министерстве промышленности и торговли рассказали газете, что письмо ассоциации пока не поступило в ведомство.
Госпрограмма утилизации автомобилей действовала в 2010–2018 годах. Ранее Владимир Путин поручил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову дать указание Минпромторгу проработать идею перезапуска программы.
Прежде эксперты заявили, что цены на автомобили в России постепенно стабилизируются. Специалисты подсчитали, что после резкого скачка в начале февраля обстановка на рынке успокаивается.
В России могут возобновить программу по утилизации машин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: