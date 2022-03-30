В России предложили ввести скидку до 150 тыс руб на отечественные авто

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В России предложили вернуть скидки на покупку отечественных автомобилей, сообщает газета "Известия".

Уточняется, что речь идет о возврате к ранее действовавшей программе утилизации авто, когда можно было получить дисконт при приобретении новой машины, сдав в переработку старую.

По информации издания, такую инициативу в Минпромторг РФ направила ассоциация НСРО "Руслом.ком". Как рассказал директор организации Виктор Ковшевный, бизнес предлагает увеличить скидку на новое авто при сдаче старого на переработку с 50 до 150 тысяч рублей.

Он добавил, что необходимо также создать на Госуслугах реестр утилизаторов автомобилей. Ковшевный считает, что компании, которые занимаются переработкой машин, должны иметь лицензию на обращение с опасными отходами и выдавать свидетельства об утилизации.

В свою очередь, в министерстве промышленности и торговли рассказали газете, что письмо ассоциации пока не поступило в ведомство.

Госпрограмма утилизации автомобилей действовала в 2010–2018 годах. Ранее Владимир Путин поручил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову дать указание Минпромторгу проработать идею перезапуска программы.

Прежде эксперты заявили, что цены на автомобили в России постепенно стабилизируются. Специалисты подсчитали, что после резкого скачка в начале февраля обстановка на рынке успокаивается.