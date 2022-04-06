Дилеры спрогнозировали цены на автомобили в РФ в апреле

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В апреле в России не ожидается роста или снижения цен на автомобили, несмотря на снижение курса доллара и евро. Об этом сообщает РИА Новости.
Гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский рассказал, что многие ожидают снижения цен из-за падения курса рубля, однако это заблуждение. Предпосылок для падения стоимости не видит и директора "Авилон Мерседес-Бенц" Ренат Тюктеев. По его мнению, на рынке сохранится неопределенность.
"Прайс-листы все импортеры скорректировали еще в марте. При сохранении текущих курсов валют и ситуации на рынке рост рекомендованных розничных цен маловероятен. Это касается и автомобилей с пробегом", – выразил мнение гендиректор "АвтоСпецЦентра" Андрей Терлюкевич.
Ранее в России предложили вернуть скидки на покупку отечественных автомобилей. Речь идет о возврате к ранее действовавшей программе утилизации авто, когда можно было получить дисконт при приобретении новой машины, сдав в переработку старую.
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