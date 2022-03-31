Эксперт рассказал, чем заменить импортную резину для авто

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В настоящее время в России работает достаточно отечественных и китайских производителей шин, чья продукция вполне конкурентоспособна, рассказал декан транспортного факультета Московского Политеха Пабло Эмилио Итурралде Бакеро.
По его словам, качественные шины эконом-сегмента делает российское АО "КАМА". Среди китайских производителей эксперт назвал компании Arrivo, Matador и Windforce .
"Но речь идет о среднем ценовом сегменте, где максимальная скорость не превышает 180 километров в час. А вот в условиях повышенной скорости и сильного дождя эти шины могут быть менее эффективны, чем европейские аналоги", – приводит его слова агентство "Прайм".
По мнению Бакеро, на данном этапе технические характеристики, которые имеют Michelin или Pirelli на своих топовых линейках, сложно сравнивать с российскими или китайскими продуктами. Однако он уверен, что то, что делается для эконом-сегмента Россией и Китаем, практически не уступает по качеству продукции крупнейших производителей. Автоэксперт также заявил, что проблем с материалами быть не должно.
Ранее сообщалось, что итальянский производитель шин Pirelli приостановил инвестиции в России. В компании также заявили, что постепенно ограничат деятельность заводов. О приостановке производства шин в России также сообщил Michelin и японский производитель Bridgestone. В компании объяснили, что сталкиваются с серьезными проблемами, вызванными перебоями в цепочке поставок и логистике.
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