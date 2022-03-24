Автоэксперт рассказал, как сэкономить на покупке шин

На фоне заявлений ряда крупных производителей шин о приостановке работы в России среди россиян заметно повысился спрос на летнюю резину. Вместе с тем эксперты напоминают, что переобувать автомобиль весной стоит только с приходом устойчивых плюсовых температур. Рассказываем, когда в Москве наступит время для замены шин, а также как сэкономить на их покупке.



Придержите замену

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном Дептрансе посоветовали горожанам повременить со сменой резины на летнюю до тех пор, пока в городе не потеплеет. Когда происходят перепады температур с минусовых до плюсовых значений в ночные и утренние часы, это делать небезопасно, подчеркнули в ведомстве.

"В межсезонье перед автовладельцами часто встает вопрос, когда лучше переобувать свой автомобиль. Мы совместно с ГИБДД рекомендуем дождаться наступления устойчивых плюсовых температур в ночное время", – говорится в сообщении телеграм-канала Дептранса.





из сообщения Дептранса Москвы Рекомендуем сменить резину на летнюю при стабильной температуре от +7 градусов и выше.

Отмечается, что у летних покрышек резина дубеет в холод, но при повышении температуры размягчается. Вместе с тем зимняя "обувь" остается мягкой в холодное время, однако если столбики термометров поднимаются выше +15 градусов, то протектор сильно изнашивается.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд порекомендовал столичным автолюбителям подождать со сменой резины до середины апреля.

"Нужно иметь в виду, что резина обладает свойствами эластичности, именно она и определяет сцепление с подстилающей поверхностью. Если температура ниже +5 градусов, для летней резины эластичность теряется, поэтому торможение существенно больше. До 10 апреля точно не нужно менять резину, нужно прислушиваться к прогнозам метеорологов", – указал специалист.



Как сэкономить на покупке покрышек?

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков рекомендует приобрести зимние шины сейчас, если к следующей осени ресурс текущих покрышек заканчивается. По его прогнозу, резина будет дорожать, поэтому заблаговременная покупка позволит сберечь средства. Вместе с тем цены на летние шины уже поднялись за год на 30% и сэкономить на них не получится, полагает специалист.

По словам Кадакова, рост стоимости подстегивают заявления таких компаний, как Michelin, Bridgestone и Continental, о приостановке работы на российском рынке.

В то же время эти компании производят шины в верхнем ценовом диапазоне и в основном более крупного диаметра, уточнил эксперт. В связи с этим в сегменте среднеразмерных шин повышение цен будет менее заметно. "Те, кто ездит на 15-дюймовых шинах, легче смогут переключиться на других производителей, выбор будет. 15-дюймовые стоят на многих машинах – от Octavia до Rio", – говорит Кадаков.

Оптимизировать расходы по статье покрышек можно за счет перехода с премиальных шин на более дешевые, продолжает главный редактор журнала "За рулем". При этом любая экономия сказывается на безопасности, напомнил эксперт.





Максим Кадаков автоэксперт Шины среднего ценового диапазона по сравнению с премиальными Michelin или Bridgestone могут оказаться более шумными, менее износостойкими, c более слабыми сцепными свойствами на мокром асфальте.

Переход на менее качественную резину может повлечь за собой вынужденную смену стиля вождения, продолжает эксперт. "Если у вас быстрая машина или вы привыкли ездить напористо, почти агрессивно, то при переходе на более простые шины вы почувствуете, что управляемость изменилась. В повороте автомобиль стаскивает, тормозной путь увеличивается", – предупредил он.



Стоит ли брать б/у?

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Автоэксперт Максим Кадаков не советует приобретать б/у шины в попытке сэкономить. По его словам, такую покупку можно рассматривать лишь как временный вариант при безвыходной ситуации. Он отметил, что степень износа ранее эксплуатировавшихся шин может быть слишком велика, поэтому их ресурса хватит ненадолго.





Максим Кадаков автоэксперт Покупать комплект б/у шин – это крайний вариант, например, когда нужно перепродать машину или переждать часть сезона. Этот вариант подойдет тем, кто уже едет на пределе, почти на слике (абсолютно гладкая шина без канавок. – Прим. ред.), или совсем порвали шину и нет возможности купить весь комплект.

Кроме того, при покупке бывших в употреблении покрышек велик риск нарваться на плохой товар, поскольку его качество затруднительно проверить заранее, предупредил специалист.

"Часто оказывается, что шина неправильно хранилась, потеряла форму и теперь ее сложно отбалансировать. Она балансируется, но получается кривая. У шины должна быть правильная геометрия. Как правило, вы покупаете шины не на диске, проблемы с ней вылезают, когда вы ее накачаете: поехали и вдруг вылезла грыжа", – объясняет автоэксперт.

Также он рекомендовал покупать покрышки не в маленьких шиномонтажах с товаром на улице, а в крупных магазинах, где есть большой выбор по ассортименту.

