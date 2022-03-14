Концерн Bridgestone приостановит производство шин в России

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Японский концерн Bridgestone с 18 марта приостановит производство и поставки шин в Россию из-за проблем в логистике и колебаний валют. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Продолжающийся кризис на Украине затронул многих людей и различные сферы бизнеса. Bridgestone тщательно анализирует его влияние на свою деятельность в этих сложных обстоятельствах", – заявили в компании, добавив, что также прекращаются инвестиции.

При этом в концерне пообещали оказывать поддержку 1,1 тысячи сотрудникам, выплачивать заработную плату и следить за изменениями в ситуации, чтобы адаптировать планы.

Завод Bridgestone открылся в Ульяновске в мае 2017 года. Мощность предприятия составляет до двух миллионов шин в год, объем инвестиций в проект составил 12,5 миллиарда рублей.

Ранее японский автоконцерн Nissan объявил, что на три недели приостановит производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

