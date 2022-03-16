Эксперт рассказал об опасностях, которые поджидают водителей на дорогах весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель главного редактора издательского дома "За рулем" Максим Сачков рассказал об опасностях, с которыми могут столкнуться водители на дорогах весной. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам эксперта, в весеннее время года обстановка на дорогах осложняется из-за постоянно меняющейся погоды.

"Автомобилисты не понимают, что у них под колесами: с одной стороны может быть лед, с другой – покрытие с нормальным сцеплением. Сейчас во многих регионах уже тепло и солнышко припекает, но асфальт холодный", – пояснил специалист.

Сачков посоветовал водителям не спешить со сменой резины. Это можно будет сделать, когда температура окончательно станет плюсовой.

"Лучше поездить на зимней резине, даже если она шипованная, но быть уверенным, что в случае внезапного снегопада или попадания на лед будет больше шансов остаться на дороге", – отметил автоэксперт.

Помимо погодных условий, препятствием для водителей весной становится большое количество ям, которые также образовываются, в частности, и из-за колебания температур.

"Если видите лужу, не въезжайте на нее или въезжайте на небольшой скорости. Ямы тоже лучше объезжать, но шарахаться от них не надо: лучше сейчас выбирать такую скорость, чтобы подобный маневр можно было безопасно выполнить", – посоветовал специалист.

Также весной, по словам эксперта, на дороге образуется много грязи и фары начинают постоянно пачкаться, соответственно, в темное время суток освещение становится хуже.

Среди опасностей для водителей на дорогах весной также автолюбители, которые выезжают только в теплую погоду, хотя, как отметил специалист, их число достаточно уменьшилось в последние годы. Сачков объяснил, что они ведут себя неуверенно и очень переживают в связи с недостаточным опытом, поэтому не следует над ними издеваться, прижимаясь и резко притормаживая.

Опасность для водителей весной представляют мотоциклисты и велосипедисты. Кроме того, по словам автоэксперта, мотоциклисты ездят на большой скорости и осуществляют резкие маневры, в связи с этим большинство автовладельцев не всегда успевают реагировать на их появление, а велосипедисты, в свою очередь, нередко нарушают правила.

"Если велосипедист нарушил, а вы его сбили, то с юридической точки зрения вам будет хуже: он нарушил пункт правил, а вы, если еще и, не дай бог, насмерть задавили, подпадаете совсем под другую статью. Нужно быть внимательнее, стараться предугадать, что он сделает. В этом и заключается опыт водителя, когда он может предугадать какое-то действие, которое может повлечь за собой аварию", – отметил Сачков.

Ранее директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров рассказал, что следует проверить в автомобиле перед приходом весны. Специалист рекомендовал обратить внимание на состояние аккумулятора и уплотняющих элементов. Кроме того, следует проверить уровень технических жидкостей и давление в различных системах.

