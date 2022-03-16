Эксперт рассказал об опасностях, которые поджидают водителей на дорогах весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель главного редактора издательского дома "За рулем" Максим Сачков рассказал об опасностях, с которыми могут столкнуться водители на дорогах весной. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам эксперта, в весеннее время года обстановка на дорогах осложняется из-за постоянно меняющейся погоды.
"Автомобилисты не понимают, что у них под колесами: с одной стороны может быть лед, с другой – покрытие с нормальным сцеплением. Сейчас во многих регионах уже тепло и солнышко припекает, но асфальт холодный", – пояснил специалист.
Сачков посоветовал водителям не спешить со сменой резины. Это можно будет сделать, когда температура окончательно станет плюсовой.
"Лучше поездить на зимней резине, даже если она шипованная, но быть уверенным, что в случае внезапного снегопада или попадания на лед будет больше шансов остаться на дороге", – отметил автоэксперт.
Помимо погодных условий, препятствием для водителей весной становится большое количество ям, которые также образовываются, в частности, и из-за колебания температур.
"Если видите лужу, не въезжайте на нее или въезжайте на небольшой скорости. Ямы тоже лучше объезжать, но шарахаться от них не надо: лучше сейчас выбирать такую скорость, чтобы подобный маневр можно было безопасно выполнить", – посоветовал специалист.
Также весной, по словам эксперта, на дороге образуется много грязи и фары начинают постоянно пачкаться, соответственно, в темное время суток освещение становится хуже.
Среди опасностей для водителей на дорогах весной также автолюбители, которые выезжают только в теплую погоду, хотя, как отметил специалист, их число достаточно уменьшилось в последние годы. Сачков объяснил, что они ведут себя неуверенно и очень переживают в связи с недостаточным опытом, поэтому не следует над ними издеваться, прижимаясь и резко притормаживая.
Опасность для водителей весной представляют мотоциклисты и велосипедисты. Кроме того, по словам автоэксперта, мотоциклисты ездят на большой скорости и осуществляют резкие маневры, в связи с этим большинство автовладельцев не всегда успевают реагировать на их появление, а велосипедисты, в свою очередь, нередко нарушают правила.
"Если велосипедист нарушил, а вы его сбили, то с юридической точки зрения вам будет хуже: он нарушил пункт правил, а вы, если еще и, не дай бог, насмерть задавили, подпадаете совсем под другую статью. Нужно быть внимательнее, стараться предугадать, что он сделает. В этом и заключается опыт водителя, когда он может предугадать какое-то действие, которое может повлечь за собой аварию", – отметил Сачков.
Ранее директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров рассказал, что следует проверить в автомобиле перед приходом весны. Специалист рекомендовал обратить внимание на состояние аккумулятора и уплотняющих элементов. Кроме того, следует проверить уровень технических жидкостей и давление в различных системах.
Эксперты сообщили о постепенной стабилизации ситуации на авторынке
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: