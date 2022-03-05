Синоптик посоветовал столичным автомобилистам не спешить со сменой резины

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
В столичном регионе март еще является зимним месяцем, поэтому автомобилистам задумываться о замене зимних шин на летние рано, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По его словам, в ближайшую неделю не ожидается перехода от минусовой температуры воздуха к плюсовой.
"Кроме того, у нас весь март является еще своего рода зимним месяцем. Я категорически не рекомендую менять сейчас зимнюю резину на летнюю. Отсутствие снега не является основанием для этого", – рассказал Леус.
Специалист подчеркнул, что резину менять рано и в начале апреля.
Леус посоветовал "переобувать" автомобиль, когда температурные показатели приближаются к стабильным плюсовым значениям, а на дорогах отсутствует гололедица.
Ранее шеф-инструктор академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев рассказал, что для весны характерны перепады температур, когда днем асфальт мокрый, а вечером он покрыт льдом. В таких условиях некоторые водители могут допускать ошибки, которые приводят к авариям. По его словам, основная опасность связана с ростом средней и пиковой скорости в потоке и между светофорами.
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