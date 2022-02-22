Вильфанд призвал водителей подождать со сменой резины до апреля

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Автомобилистам стоит подождать со сменой резины до первой декады апреля. Такой совет водителям дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что до конца февраля и в начале марта на всей территории России температура будет существенно выше нормы.

"При этом сцепление с дорожной поверхностью будет плохое, возможны негативные последствия, поэтому по крайней мере до 5–10 апреля менять зимнюю резину не стоит, а дальше нужно прислушиваться к прогнозам метеорологов", – цитирует Вильфанда Агентство "Москва".

Синоптик добавил, что зимнюю резину можно сменить, когда температура будет стабильно держаться на уровне +5…+7 градусов.

Ранее шеф-инструктор академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев рассказал, что для весны характерны перепады температур, когда днем асфальт мокрый, а вечером он покрыт льдом. В таких условиях некоторые водители могут допускать ошибки, которые приводят к авариям. По его словам, основная опасность связана с ростом средней и пиковой скорости в потоке и между светофорами.

