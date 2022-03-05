Синоптик рассказала, когда в Москве потеплеет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что тепло вернется в столицу только в середине марта.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что во вторник, 8 марта, в столичном регионе начнет существенно меняться характер погоды в сторону понижения температуры. Специалист добавил, что для избалованных теплом в феврале москвичей это может показаться сильным похолоданием.
По словам Поздняковой, в ближайшее время погода будет существенно ниже климатической нормы. "Но даже период холодной погоды будет довольно солнечный и без осадков", – уточнила эксперт.
"В начале второй недели марта дневная температура будет порядка -3…-5 градусов и в последующие дни окажется на уровне -5…-7 градусов. Все это вторжение холода будет сопровождаться довольно плотным северо-восточным ветром", – рассказывает метеоролог.
Синоптик предупреждает, что ночь четверга станет самой холодной на этой неделе. "В понедельник ночью будет порядка -3…-8, во вторник ожидаем -6…-11. И дальнейшее понижение в середине недели. Пик холода придется на четверг, когда минимальная температура в городе будет -13…-18", – заключила специалист.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец дал прогноз о том, когда в столице может растаять снег. По мнению специалиста, ожидать этого события стоит на стыке марта и апреля.
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