Москвичей предупредили о похолодании до -17 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 9 марта, ночные температуры в столичном регионе опустятся до -16...-17 градусов, днем ожидается -5...-8 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, существенно меняться погода начнет уже во вторник, 8 марта. Ночные температуры составят -5...-10 градусов. Днем в Москве ожидается -2...-3 градуса, в Подмосковье – -5...0.

"Избалованным теплым февралем москвичам покажется это ух каким сильный похолоданием. В праздник погода покажет строптивый женский нрав, можно сказать", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В субботу, 5 марта, в Московском регионе ожидается облачная со слабыми осадками погода. По данным портала "Метеоновости", максимальная температура воздуха в столице составит +1...-1 градус, в области – +2...-3 градуса. Ветер подует северного направления с порывами до 10 метров в секунду.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в праздничные дни в столицу вернется февральская погода.

По ее словам, в первый рабочий день, 9 марта, также ожидается дальнейшее понижение температуры. Ночью ожидается -11...-16 градусов, а днем – около -5 градусов, температура будет ниже своих многолетних значений.

