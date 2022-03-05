Синоптик предупредил об аномальном похолодании в ряде регионов РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко
К 7–8 марта почти во всех регионах России ожидается резкое похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, исключением станет лишь юг страны, где температура сохранится на уровне климатической нормы.
"Похолодание затронет очень большую территорию. В выходные отрицательные аномалии температуры будут на севере европейской части России, на Верхней Волге и на севере Урала", – приводит слова метеоролога ТАСС.
С 7 марта аномальное похолодание, по словам Вильфанда, придет в Центральный и Приволжский федеральные округа, а также в Красноярский край и некоторые регионы на территории Западной Сибири.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в праздничные дни в столицу вернется февральская погода.
По ее словам, в первый рабочий день, 9 марта, также ожидается дальнейшее понижение температуры. Ночью ожидается -11...-16 градусов, а днем – около -5 градусов, температура будет ниже своих многолетних значений.
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