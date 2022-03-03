Синоптик предупредил о погоде с "мужским характером" в ряде регионов РФ 8 марта

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Погода в Международный женский день в большинстве городов России будет с мужским характером, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец РИА Новости.

"На северо-западе, с центром над Карелией, обоснуется погожий скандинавский антициклон, остальная же территория окажется на орбите влияния черноморского циклона над Западным Кавказом, генерирующего поля облачности и очаговых осадков преимущественно в твердой фазе, на юге переходящих в смешанную фазу. Можно утверждать, что как раз на праздник произойдет традиционный возврат мартовских холодов", – отметил специалист.

По словам синоптика, на Русском Севере настоящая зима продолжится, местами возможны и небольшие осадки. Так, днем температура на Кольском полуострове опустится до -5...-10 градусов, в Поморье – до -11...-16, в Коми будет -6...-21. В Ненецком округе ожидается до -22...-27 градусов, что на 10–15 градусов ниже нормы для марта.

Самым солнечным будет северо-запад страны, но, несмотря на это, будет свежо: в Карелии и на Вологодчине ожидается -9...-14 градусов, в Ленинградской области, Новгородчине и Псковщине – -4...-9.

Не придет весна, по словам метеоролога, и в среднюю полосу России, кроме того, местами пройдет и небольшой снег. В Центральной России и Черноземье ожидается не выше 0...-5 градусов, в Поволжье – -6...-11, в Волго-Вятском регионе – -13...-18, что соответствует показателям февраля.

В Крыму, а также в междуречье Волги и Дона обещают мокрый снег и дождь, днем будет лишь 0...+5 градусов.

На Кубани пройдут более интенсивные осадки, в Ставрополье и низовьях Волги погода будет облачная с прояснениями, температура воздуха составит +1...+6 градусов.

Самая высокая дневная температура воздуха ожидается в республиках Северного Кавказа, там столбики термометров местами поднимутся до +7...+12 градусов.

"Таким образом, погода на 8 марта в большинстве регионов будет с мужским характером – холодной и ненастной", – отметил Тишковец.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в Москву в праздничные дни вернется февральская погода. По словам синоптика, в первый рабочий день, 9 марта, также ожидается дальнейшее понижение температуры. Ночью ожидается -11...-16 градусов, а днем – около -5 градусов, температура будет ниже своих многолетних значений.

