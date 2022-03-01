Москвичам посоветовали не ждать настоящей весны в начале марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичам посоветовали не ждать наступления настоящей весны в начале марта, сообщает "Вечерняя Москва".

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, как правило, в столице климатическая весна начинает проявляться только после 20 марта, а в целом этот месяц считается зимним.

Тем не менее в первых числах марта в столичном регионе ожидается теплая погода. Температура воздуха превысит климатическую норму на 2–4 градуса. Во вторник и среду, 1 и 2 марта, столица будет под влиянием антициклона. Ночью будут крепкие морозы, а днем – слабоотрицательные температуры и переменная облачность без осадков.

В ночь на среду столбики термометров опустятся до -9 градусов. Днем ожидается от +1 до +3 градусов. В ночь на четверг будет немного теплее, однако не по-весеннему – ожидается -8...-10 градусов. Днем будет такая же температура, что и 2 марта.

В четверг, пятницу и субботу столичный регион почувствует влияние северной периферии циклона, который пройдет по южной части Европейской России. Погода станет облачной и более ветреной, пройдут осадки в виде небольшого мокрого снега. В воскресенье, 6 марта, циклон сменится антициклоном.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие выходные в Москве заметно похолодает. По его словам, в ночь на субботу, 5 марта, в столице ожидается -3...-8 градусов, днем – +1...-4 градуса. В ночь на воскресенье температура в Москве понизится до -5...-10 градусов, днем ожидается +2...-3.

