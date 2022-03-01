Москвичам посоветовали не ждать настоящей весны в начале марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Москвичам посоветовали не ждать наступления настоящей весны в начале марта, сообщает "Вечерняя Москва".
По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, как правило, в столице климатическая весна начинает проявляться только после 20 марта, а в целом этот месяц считается зимним.
Тем не менее в первых числах марта в столичном регионе ожидается теплая погода. Температура воздуха превысит климатическую норму на 2–4 градуса. Во вторник и среду, 1 и 2 марта, столица будет под влиянием антициклона. Ночью будут крепкие морозы, а днем – слабоотрицательные температуры и переменная облачность без осадков.
В ночь на среду столбики термометров опустятся до -9 градусов. Днем ожидается от +1 до +3 градусов. В ночь на четверг будет немного теплее, однако не по-весеннему – ожидается -8...-10 градусов. Днем будет такая же температура, что и 2 марта.
В четверг, пятницу и субботу столичный регион почувствует влияние северной периферии циклона, который пройдет по южной части Европейской России. Погода станет облачной и более ветреной, пройдут осадки в виде небольшого мокрого снега. В воскресенье, 6 марта, циклон сменится антициклоном.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие выходные в Москве заметно похолодает. По его словам, в ночь на субботу, 5 марта, в столице ожидается -3...-8 градусов, днем – +1...-4 градуса. В ночь на воскресенье температура в Москве понизится до -5...-10 градусов, днем ожидается +2...-3.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 2 марта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: