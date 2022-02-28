Синоптик не исключил увеличения снежного покрова в Москве в марте

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что в первую неделю весны погода в столице будет близка к климатической норме.

Ранее специалисты портала "Метеоновости" спрогнозировали погоду в последний день зимы в Москве. По словам синоптиков, в столичном регионе 28 февраля будет наблюдаться переменная облачность. В дневные часы максимальная температура в городе составит 0...+2 градуса.

По прогнозам Цыганкова, в начале марта в Москве немного похолодает, тем не менее температура будет близка к норме.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета 1 марта прогнозируется переменная облачность, без осадков. Днем ожидается 0...+2, ночью столбики термометров покажут -7...-9. Будет проходить теплый фронт, поэтому 2 марта днем ожидается +1…+3, но за счет того, что ночью холодно, будет ощущение прохлады. 3–4 марта днем прогнозируется -1…+4, осадки, мокрый снег, ветер северный.

"В ночь на субботу, 5 марта, будет -1…-6 градусов. В ночь на воскресенье ожидается -5…-10. Дневные температуры тоже прогнозируются отрицательные. В субботу столбики термометров покажут 0...-5, в воскресенье ожидается +1…-4. Поэтому возвращаемся к нормальной по климату погоде марта", – уточнил метеоролог.

Цыганков отметил, что, по данным на понедельник, 28 февраля, высота снежного покрова в столице составляет 18 сантиметров. За счет осадков в начале марта не исключено, что его высота к следующему вторнику, 8 марта, может достичь 20 сантиметров, заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что ожидать наступления климатической весны в столице следует не раньше чем в конце марта. По его словам, в этом месяце зачастую наблюдаются процессы зимнего характера. В частности, в город возвращается холод до -10 градусов.

