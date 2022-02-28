Синоптик предупредил о повышенном уровне воды в реках в некоторых регионах РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Из-за активного таяния снега начал расти уровень воды на реках в центре Европейской России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В частности, на реках Рязанской, Московской, Тверской, Орловской, Тульской, Смоленской, Брянской и Курской областей рост уровня воды составил 10–32 сантиметра за сутки и продолжается", – приводит слова метеоролога РИА Новости.
Вильфан сообщил, что более точный прогноз половодья будет выпущен 5 марта. Он добавил, что в центре Европейской России в этом году снега было больше обычного, поэтому ранее подтаивание снижает риски сильного половодья.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ призвал водителей подождать со сменой резины до апреля. Он отметил, что до конца февраля и в начале марта на всей территории России температура будет существенно выше нормы.
По словам Вильфанда, зимнюю резину можно сменить, когда температура будет стабильно держаться на уровне +5…+7 градусов.
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