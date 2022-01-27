Климатолог рассказал, когда ожидать окончания зимы в Москве

В Гидрометцентре рассказали, что почти на всей территории РФ начало февраля ожидается выше климатической нормы. Вместе с тем в Москве уже к 30 января температура воздуха в дневные часы будет прогреваться до нуля градусов. Выясняем, какая погода ждет москвичей в последнем месяце зимы, а также когда ожидать начала весны.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ожидании тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что россиян ждет теплая погода в начале февраля. "Средняя температура практически на всей территории страны в начале февраля будет выше нормы", – пояснил он.

Также метеоролог сообщил, что в столице начиная с пятницы, 28 января, и вплоть до конца месяца прогнозируются снегопады. Что касается потепления, то уже к 30 января температура воздуха в дневные часы будет прогреваться в городе до нуля градусов.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Начиная с пятницы будет идти снег, начнется усиление ветра до 15 м/с. Будет метель. В последующем погода будет снежной до конца месяца. Суперснегопадов не будет, но снег будет идти постоянно. Высота сугробов подрастет примерно на пять сантиметров.

Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков в беседе с Москвой 24 отметил, что до календарной весны остается один месяц, но до пробуждения природы еще очень далеко. В феврале в Москве сохранится умеренно морозный характер погоды, отметил он.

По словам специалиста, в последний зимний месяц в ночные часы температура в столице составит от -10 до -12 градусов, а днем средние значения будут в районе -5 градусов.





Леонид Старков ведущий метеоролог "Гисметео" Будет 2–3 оттепельных периода с повышением температуры до 0 градусов. Главная особенность месяца в том, что будет повышаться дневная температура и увеличиваться суточный ход. То есть ночи будут еще по-зимнему морозными, а днем возвращающееся из южного полушария солнце будет прогревать воздух до почти весенних значений.

Вместе с тем, Старков добавил, что продолжат выпадать осадки в виде снега. Если на сегодняшний день высота снежного покрова в Москве составляет 46–48 сантиметров, то в течение февраля сугробы вырастут до 55–60 сантиметров, прогнозирует он.

Таким образом, февраль будет теплее января, но холоднее декабря, заключил метеоролог.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Когда наступит весна?

Сроки наступления тепла в столице сдвинулись в сторону ранней весны. Об этом Москве 24 рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.

По его словам, метеорологическая весна наступает после устойчивого перехода температуры воздуха через отметку ноль градусов в сторону потепления. В это время происходит интенсивное снеготаяние. После перехода среднесуточных показателей через отметку 5 градусов начинается вегетация растений, добавил он.





Николай Терешонок начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" В Москве переход температуры через ноль градусов обычно наступает в конце марта. А сход снежного покрова происходит в первую неделю апреля.

"Глобальное потепление дает о себе знать. Дело в том, что чем выше температура на планете, тем больше прогревается земля, а соответственно, больше испаряет воду и несет больше осадков. Поэтому к нам зачастили атлантические циклоны, из-за которых зима нынче такая мягкая и снежная. При этом сроки потепления, наоборот, сдвинулись в сторону ранней весны", – отметил Николай Терешонок.

Он также добавил, что в центральной части России высота выпавшего снега уже приближается к двойной норме. Поэтому, вероятно, весной следует ожидать половодья.



Альбика Халидова