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18:36

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Климатолог рассказал, когда ожидать окончания зимы в Москве

Дыхание весны: когда ожидать окончания зимы в Москве
общество погода

В Гидрометцентре рассказали, что почти на всей территории РФ начало февраля ожидается выше климатической нормы. Вместе с тем в Москве уже к 30 января температура воздуха в дневные часы будет прогреваться до нуля градусов. Выясняем, какая погода ждет москвичей в последнем месяце зимы, а также когда ожидать начала весны.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ожидании тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что россиян ждет теплая погода в начале февраля. "Средняя температура практически на всей территории страны в начале февраля будет выше нормы", – пояснил он.

Также метеоролог сообщил, что в столице начиная с пятницы, 28 января, и вплоть до конца месяца прогнозируются снегопады. Что касается потепления, то уже к 30 января температура воздуха в дневные часы будет прогреваться в городе до нуля градусов.

Начиная с пятницы будет идти снег, начнется усиление ветра до 15 м/с. Будет метель. В последующем погода будет снежной до конца месяца. Суперснегопадов не будет, но снег будет идти постоянно. Высота сугробов подрастет примерно на пять сантиметров.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра России

Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков в беседе с Москвой 24 отметил, что до календарной весны остается один месяц, но до пробуждения природы еще очень далеко. В феврале в Москве сохранится умеренно морозный характер погоды, отметил он.

По словам специалиста, в последний зимний месяц в ночные часы температура в столице составит от -10 до -12 градусов, а днем средние значения будут в районе -5 градусов.

Будет 2–3 оттепельных периода с повышением температуры до 0 градусов. Главная особенность месяца в том, что будет повышаться дневная температура и увеличиваться суточный ход. То есть ночи будут еще по-зимнему морозными, а днем возвращающееся из южного полушария солнце будет прогревать воздух до почти весенних значений.
Леонид Старков
ведущий метеоролог "Гисметео"

Вместе с тем, Старков добавил, что продолжат выпадать осадки в виде снега. Если на сегодняшний день высота снежного покрова в Москве составляет 46–48 сантиметров, то в течение февраля сугробы вырастут до 55–60 сантиметров, прогнозирует он.

Таким образом, февраль будет теплее января, но холоднее декабря, заключил метеоролог.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Когда наступит весна?

Сроки наступления тепла в столице сдвинулись в сторону ранней весны. Об этом Москве 24 рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.

По его словам, метеорологическая весна наступает после устойчивого перехода температуры воздуха через отметку ноль градусов в сторону потепления. В это время происходит интенсивное снеготаяние. После перехода среднесуточных показателей через отметку 5 градусов начинается вегетация растений, добавил он.

В Москве переход температуры через ноль градусов обычно наступает в конце марта. А сход снежного покрова происходит в первую неделю апреля.
Николай Терешонок
начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС"

"Глобальное потепление дает о себе знать. Дело в том, что чем выше температура на планете, тем больше прогревается земля, а соответственно, больше испаряет воду и несет больше осадков. Поэтому к нам зачастили атлантические циклоны, из-за которых зима нынче такая мягкая и снежная. При этом сроки потепления, наоборот, сдвинулись в сторону ранней весны", – отметил Николай Терешонок.

Он также добавил, что в центральной части России высота выпавшего снега уже приближается к двойной норме. Поэтому, вероятно, весной следует ожидать половодья.

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Альбика Халидова

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