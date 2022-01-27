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Москва 24

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Общество

08:01

Синоптик рассказал о погоде в начале февраля в РФ

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей России ждет теплая погода в начале февраля. Такой прогноз высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"Средняя температура практически на всей территории страны в начале февраля будет выше нормы", – заявил синоптик.

Специалист уточнил, что прогноз актуален для первых чисел месяца. При этом отчет о состоянии среднемесячной температуры для всего февраля метеорологи подготовят к 31 января.

Ранее Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей в конце января. По словам специалиста, в столице будет идти снег, из-за чего высота сугробов вырастет на 5 сантиметров.

Помимо этого, в городе будет дуть сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, что приведет к метели.

До конца недели в Москве может выпасть еще 8 миллиметров снега

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