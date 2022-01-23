В Гидрометцентре рассказали, ждать ли краснодарского снежного апокалипсиса Москве

Обильный снегопад выпал в минувшие выходные на Кубани, установив исторический рекорд. Пик стихии пришелся на 23 января. Стихия внесла серьезные коррективы в работу транспорта: закрывался аэропорт, а пассажирам приходилось ночевать прямо на полу. Сугробы заблокировали проезд "Ласточек" на путях из Краснодара в Сочи. Школьникам объявили однодневные каникулы 24 января. Рассказываем о последствиях погодных катаклизмов и выясняем, ждать ли Москве повторения снежного апокалипсиса.



Снежный апокалипсис в Краснодаре

На минувших выходных в Краснодаре выпало рекордное количество снега за всю историю метеонаблюдений. Высота сугробов в городе 23 января достигла 41 сантиметра, а прежде никогда не превышала 40, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Мэр города Андрей Алексеенко заявил, что снегопад продолжается, и допустил возникновение полуметровых сугробов. В ночь на 24 января высота снежного покрова в административном центре Кубани достигла 44 сантиметров, рассказали Москве 24 в Гидрометцентре России.

Непогода парализовала работу международного аэропорта Краснодара. Полеты приходилось неоднократно приостанавливать из-за снегопада. С 6 утра 24 января аэропорт возобновил работу, но вскоре вновь закрылся.





пресс-служба международного аэропорта Краснодара В связи с усилением ливневого снегопада и снижением коэффициента сцепления на взлетной полосе аэропорт Краснодара вынужден приостановить прием и выпуск воздушных судов до 12:00 (24 января. – Прим. ред.). На данный момент задержано 32 рейса, 11 – направлены на запасные аэродромы. Отменено к этому часу 13 рейсов.

Пассажиры задержанных из-за снегопада рейсов жаловались, что их разместили в аэропорту прямо на полу и ступеньках лестниц. Десятки людей провели там целую ночь с 22 на 23 января. По словам пассажиров, несмотря на длительную задержку рейсов, авиакомпании долгое время не могли предоставить им еду и напитки.

"Здесь вообще негде ни сидеть, ничего. Дети на ступеньках спят. Два зала полностью заполнены, люди стоят уже", – рассказала пассажирка Виктория, ее слова приводят "Известия".



Пассажиров задержанных в Краснодаре авиарейсов разместили на полу

Непогода внесла свои коррективы и в работу общественного транспорта. 23 января по Сети разошлось видео, снятое на железнодорожной станции в Туапсинском районе. На кадрах виден выход пассажиров из поезда. С платформы не убрали заранее снег, в результате чего сугробы достигли высоты человеческого роста. Также вечером 23 января электропоезд "Ласточка" по пути из Краснодара в Сочи просто застрял на станции Горячий ключ из-за огромных сугробов. Пассажирам пришлось ждать, пока сотрудники станции расчистят перрон и железнодорожную колею. В итоге поезд задержался более чем на полчаса.

Видео: ok.ru/Татьяна Кубанская

Больше снега

24 января власти объявили однодневные каникулы в школах Краснодара. В этот день многие жители города не стали откапывать свои машины из сугробов. В итоге к 08:00 часам дорожные заторы в городе составили всего 4 балла.

Рекордные снегопады затронули не только юг России. В минувшие выходные на северные и западные области Ирана обрушился самый сильный снегопад за последние 20 лет, сообщает Euronews. Водители в некоторых районах оказались заблокированы на дорогах на несколько часов. В городе Урмия три человека числятся пропавшими без вести.

Снегом завалило и Турцию, где на выходных снегопад обрушился даже на Стамбул, серьезно осложнив движение транспорта. Сообщается, что в городе на два дня из-за снега закрыли университеты.

На Стамбул обрушился снегопад

Повторит ли Москва судьбу Краснодара

Заведующий отделом Гидрометцентра краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений по территории России Александр Голубев рассказал Москве 24, что столице не стоит ожидать на этой неделе повторения снежного апокалипсиса, как в Краснодаре.



Александр Голубев заведующий отделом Гидрометцентра краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений по территории России В Москве не ожидается резкого выпадения большого количества снега в ближайшую неделю. В ночь с 25 на 26 января ожидается плавное выпадение осадков – порядка 3–5 сантиметров снега. Коммунальные службы легко справятся с таким количеством осадков, никакого коллапса в городе не ожидается. Дневные температуры в течение недели составят от -5 до -10 градусов.

При этом за зиму в Москве уже накопилось около 40 сантиметров снега, а по области высота сугробов достигает 60 сантиметров, отметил Голубев. Опасными погодными явлениями Голубев назвал выпадение за 12 часов более 20 миллиметров осадков, что в грубом пересчете можно приравнять к 20 сантиметрам снега. В таких условиях деревья падают под тяжестью мокрого снега, обрываются провода из-за обледенения и налипания снега, а видимость на дорогах резко снижается, отметил метеоролог.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По его словам, если бы в Москве выпало 30 сантиметров осадков за двое суток, как в Краснодаре, то городу бы понадобилось около недели, чтобы полностью ликвидировать последствия удара стихии. "Основные магистрали в городе расчистили бы оперативно в течение суток, однако на уборку остальных дорог и спальных районов потребовалось бы до семи дней", – подчеркнул синоптик.

Между тем сугробы в Краснодаре в ближайшие дни еще вырастут, правда, уже не так резко, сказал Голубев. "До полуметра не дотянут. В Краснодаре в ближайшие дни дневные температуры составят от +1 до +3 градусов, а ночью – от -4 до -6 градусов. Снежный покров постепенно начнет таять, но резко этого не произойдет, потому что еще недостаточно тепло", – заключил заведующий отделом Гидрометцентра России.