Синоптик рассказала, как долго в Москве продлятся температурные скачки

Москву накрыли погодные аномалии. После прихода в середине января циклона "Эльза" в городе резко началась оттепель. Однако из-за сильной метели и гололедицы насладиться теплыми деньками будет не так просто. Кроме того, в столицу пришло аномально низкое атмосферное давление. За сутки оно упало на 30 миллиметров ртутного столба. Разбираемся, как долго продлятся причуды погоды и можно ли их считать аномалией.

Как весной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что к 14 января в Москве за сутки потеплеет сразу на 20 градусов. По его словам, в пятницу и субботу температура воздуха будет на 7–8 градусов выше нормы. В последний день недели – на 4–5 градусов, говорит Вильфанд.

Такую погоду в Москву принес циклон "Эльза", уточнили в Гидрометцентре. Правда, вместе с ним в городе резко обрушилось атмосферное давление. По словам ведущего синоптика центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, этот показатель будет ниже "барического плинтуса". Он отметил, что в пятницу атмосферное давление опустится до 716 миллиметров ртутного столба. Это меньше рекордного для 14 января значения, которое держится с 1948 года, подчеркнул специалист. Аномально низкое давление продержится до конца недели.

Из-за "Эльзы" синоптики обещают гололедицу и порывы ветра до 18 метров в секунду. Также ожидается сильный снегопад и образование снежных заносов на дорогах. В городе действует желтый уровень погодной опасности. Гололедица и снежные заносы сохранятся в Москве до конца недели, подчеркнули в Гидрометцентре.

Из-за обильных осадков столичные коммунальщики переведены в режим повышенной готовности, отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.





Петр Бирюков заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание подготовить необходимое количество резервных генераторов.

По словам Бирюкова, колонны коммунальной техники будут подметать дороги и проводить противогололедную обработку по мере выпадения осадков. Городские службы будут пристально следить за чистотой тротуаров и пешеходных зон, транспортных остановок и станций, а также социальных объектов.

Также специалисты очистят от снега и наледи кровли крыш, водосборные желобы, воронки водостоков и выступающие элементы фасадов зданий, подчеркнул Бирюков. Чтобы никто не пострадал, места, где проводят работы, огородят лентами.

Это аномалия?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24 отметила, что погода в столице начнет приходить в норму к середине следующей недели.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Скорее всего, либо в конце второй, либо в начале третьей декады января температура воздуха придет к норме. Возможно, третья декада даже будет с небольшой отрицательной аномалией температуры воздуха. По всем расчетам, погоду там будет определять антициклон, поэтому существенных осадков в этот период пока не предполагается.

"Погода будет морозной и более устойчивой. То есть смены температурного режима и атмосферного давления с периодичностью в 2–3 дня не прогнозируется", – рассказала Позднякова.

По ее словам, до 19 января оттепель в Москве не продлится. При этом ожидаются колебания атмосферного давления и осадки разной интенсивности, предупреждает Позднякова.

"Атмосферное давление придет в норму только в последней декаде месяца", – обратила внимание собеседница Москвы 24.

Позднякова сообщила, что следующая неделя в Москве начнется со снежной погоды и суточной температуры в районе минус 1–3 градусов. Дальше в городе станет прохладнее, количество осадков начнет уменьшаться, говорит она.

"19 января в облаках появятся просветы, поэтому ночи станут более холодными. Температура воздуха составит минус 7–12 градусов. Это будут настоящие крещенские морозы, но не столь сильные. Температура установится в пределах нормы, которая для 19 января составляет -9,4 градуса", – отметила Позднякова.

Она добавила, что из-за короткой оттепели природных аномалий вроде расцветающих деревьев и растений москвичам ждать не стоит. Это связано с тем, что под толщей снега установился более равномерный температурный режим, объяснила она. При этом Позднякова предупредила, что из-за резких перемен состояние метеозависимых людей может ухудшиться.

Заведующий кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов в разговоре с Москвой 24 назвал происходящие этой зимой изменения в погоде и атмосферном давлении в столице впечатляющими. При этом Кислов не считает такую ситуацию аномалией.





Александр Кислов заведующий кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Конечно, скачки великоваты. Но я не считаю эту погоду экстраординарной. Гораздо более экстраординарной была зима несколько лет назад, без снега и с температурой около нуля и плюсовыми значениями. Вот это была нетипичная ситуация.

Кислов отметил, что в настоящее время погода в Москве близка к нормальной русской зиме, которая характеризуется большим количеством снега и приятными не очень низкими температурами. При этом он подчеркнул, что в столице давно наблюдается потепление климата. По словам метеоролога, если раньше средняя температура января в районе 11–12 градусов мороза была нормой, то сейчас такие значения уже считаются аномалией.

