Терапевт рассказала, можно ли пить кофе при низком давлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре с Москвой 24 порекомендовала пить кофе при низком давлении.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что к концу рабочей недели москвичей ожидает "барическое днище". По словам синоптика, 13 января атмосферное давление обрушится на 15 единиц. К вечеру четверга оно достигнет 730 миллиметров ртутного столба. Тишковец отметил, что это очень серьезные колебания, и посоветовал тем, кто имеет проблемы со здоровьем, быть аккуратными.
По словам Людмилы Лапы, во время "барического днища" лучше периодически измерять свое давление. Если оно понизилось, можно несколько повысить его с помощью напитков, уточнила специалист.
Без вреда для здоровья можно пить примерно 2 чашки кофе в день, отметила эксперт. Кроме того, по словам терапевта, кофеин содержится в зеленом и черном свежезаваренном крепком чае.
При этом специалист порекомендовала не употреблять травяные сборы во избежание возможных аллергических реакций.
"От них может быть непредсказуемый результат. Например кожные высыпания, поскольку отвары на самом деле – это неисследованный продукт. Поэтому если вы его ранее не использовали, то реакция может быть непредвиденной", – подчеркнула Людмила Лапа.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова посоветовала чувствительным к изменению погоды людям в период низкого атмосферного давления включить в рацион больше зелени и фруктов. Кроме того, можно съесть горький шоколад, добавила эксперт.
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