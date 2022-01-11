Москвичей предупредили о "барическом днище"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Показатели барометров опустятся к концу рабочей недели к рекордно низким показателям. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Показания барометров обрушатся на самое барическое днище – с 757 до 720 миллиметров ртутного столба. Такое аномальное падение атмосферного давления в 37 миллиметров ртутного столба самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", – добавил синоптик.
Он подчеркнул, что это произойдет в результате резкого потепления, которое прогнозируется в пятницу, 14 января, после столичных морозов.
Так, предстоящей ночью морозы в столице окрепнут до -15...-17 градусов, а в области столбики термометров опустятся до -12...-17 на юге и до -17...-22 – на севере. При этом дневная температура будет держаться в диапазоне -11...-13.
Тишковец добавил, что установятся самые низкие температурные показатели в 2022 году.
Ранее метеоролог Александр Шувалов заявил, что в ряд российских регионов придет "погодная лихорадка" с резким повышением температуры. Он уточнил, что в Москве в четверг, 13 января, утром и ночью температура воздуха может опуститься до -20...-25 градусов.
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