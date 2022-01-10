Россиян предупредили о "погодной лихорадке"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В ряд российских регионов придет "погодная лихорадка" с резким повышением температуры. Об этом сообщил метеоролог Александр Шувалов.
В столице в четверг, 13 января, утром и ночью температура воздуха может опуститься до -20...-25 градусов, но уже в пятницу, 14 января, в Москву придет потепление, отметки термометра покажут -6...0 градусов.
"Практически за 15–20 часов очень сильно повысится температура воздуха и давление упадет на 20 миллиметров ртутного столба", – рассказал специалист Ura.ru.
По словам синоптика, похожая погода ждет и жителей Санкт-Петербурга. Там 11 и 12 января ожидается до -17...-20 градусов, а уже 13 и 14 января температура воздуха будет около 0.
Температурные скачки придут и на юг страны. В Краснодаре во вторник, 11 января, температура воздуха составит 12 градусов тепла, а уже в среду ожидаются сильные осадки, температура понизится на 10 градусов.
"В ночь на 13 января прогнозируется по краю минус 8–10 градусов, в субботу ночью и днем уже вновь плюсовая температура, осадки", – сообщил метеоролог.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что такая резкая смена температур объясняется сильным атлантическим циклоном, который будет двигаться по северу европейской территории России.
Ранее сообщалось, что в течение дня 10 января в Москве может выпасть 5–8 миллиметров осадков, благодаря чему сугробы могут вырасти до 35 сантиметров. По словам ведущего сотрудника центра "Фобос" Евгения Тишковца, за 12 часов на базовой метеостанции ВДНХ уже выпало 4 миллиметра осадков, что равно 10% месячной нормы.
Кроме того, москвичей предупредили о метели, гололеде и снежных заносах на дорогах до вечера понедельника, 10 января. Жителям столицы посоветовали во время метели не ходить рядом с линиями электропередачи, вблизи деревьев и неустойчивых конструкций.
Жителей столицы предупредили о метели и гололеде
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