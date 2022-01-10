Сугробы в Москве вырастут до 35 см – синоптик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В течение дня в Москве может выпасть 5–8 миллиметров осадков, благодаря чему сугробы вырастут до 35 сантиметров. Об этом в своем Insagram написал ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, за 12 часов на базовой метеостанции ВДНХ выпало 4 миллиметра осадков, что равно 10% месячной нормы. В Подмосковье больше всего снега зафиксировано в Кашире – 11 миллиметров, или 25% месячной нормы.

Ожидается, что наиболее сильные снегопады пройдут в столичном регионе утром и вечером. На дорогах образуются снежные заносы, а видимость ухудшится до 1–2 километров.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 10 января, столичный регион накроет сильнейший снегопад, высота снежного покрова в Москве может вырасти на 15 сантиметров. Обильные осадки спровоцирует столкновение воздушных масс с севера и юга.

В комплексе городского хозяйства заявили, что специалисты в круглосуточном режиме очищают город от снега. Ранним утром они провели механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий.

Цикл работ будет повторен в ближайшие несколько часов после снижения интенсивности трафика. Под особым контролем находится очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

При этом на новой рабочей неделе жителей Московского региона ожидает переменчивая погода – будут морозы и оттепель. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Похолодание станет заметным в ночь на среду и четверг. В ночь на 13 января столбики термометров могут опуститься до минус 21 градуса. При этом днем в четверг начнется резкое потепление, а в пятницу, 14 января, температура будет стремиться к 0.

