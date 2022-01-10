Синоптик предупредил москвичей о сильнейшем снегопаде

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В понедельник, 10 января, столичный регион накроет сильнейший снегопад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
"Нынешняя рабочая неделя в Москве и Подмосковье начинается с сильнейшего снегопада, который будет идти весь понедельник. Снега выпадет много. Высота снежного покрова увеличится на 10–15 сантиметров, что очень много", – заявил Вильфанд.
По его словам, обильные осадки спровоцирует столкновение воздушных масс с севера и юга. Помимо центральной части Европейской России, снегопады ожидаются в регионах Черноземья и Нечерноземья. При этом в столичном регионе на предстоящей неделе установится изменчивая погода.
"Температура днем в понедельник будет около минус 6–8 градусов. Потом будет изменяться циркуляция, Москва окажется в области высокого давления. С 11 января начинается понижение температуры. Будет минус 8–12 градусов днем и ночью. Температурный фон – около нормы", – пояснил синоптик.
В ночь на четверг, 13 января, температура воздуха в Москве упадет до минус 20 градусов, однако днем она вернется на прежний уровень – термометры покажут от минус 5 до минус 8 градусов. В ночь на 14 января в столице будет до минус 7 градусов, а днем потеплеет до нулевых значений.
"Полное повторение того, что было в новогоднюю ночь по новому стилю. В субботу ожидается точно такая же погода: ночью – минус 1–6 градусов, днем – минус 1–4 градуса", – заключил Вильфанд.
В воскресенье, 9 января, прирост осадков в некоторых районах Москвы за несколько часов составил до двух сантиметров. Для уборки снега на проезжую часть вышли городские службы. Они также провели противогололедную обработку тротуаров.
Сильный снегопад, гололедица и ветер порывами до 12 метров в секунду сохранятся в Москве до полудня понедельника, 10 января. Об этом ранее рассказали в МЧС. Погодное предупреждение также действует в Московской области.
В Москве за несколько часов выпало 2 сантиметра снега
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