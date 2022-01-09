Жителей Московского региона предупредили о метели и гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве с вечера воскресенья до полудня понедельника, 10 января, ожидается сильный снег, гололедица и ветер порывами до 12 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
"С 19:00 9 января до 12:00 10 января в Москве ожидается сильный снег, местами метель. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица. Усиление ветра до 7–12 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Аналогичное предупреждение МЧС будет действовать в Московской области с 18:00 воскресенья, 9 января, до 12:00 понедельника, 10 января.
Москвичей и жителей Подмосковья призвали быть осторожными, не приближаться к деревьям, линиям электропередач и шатким конструкциям, а также надевать нескользящую обувь. Автомобилистов призвали в условиях непогоды соблюдать скоростной режим.
В воскресенье и в понедельник в Москве ожидается интенсивный снегопад. 9 и 10 января на улицы в столице выйдет максимальное число уборочной техники. Водителей попросили заранее планировать свои поездки, учитывая прогноз погоды и работу городских служб.
Кроме того, до полуночи 10 января в Московском регионе из-за гололедицы действует желтый уровень погодной опасности.
На Москву надвигаются морозы и снегопады
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