В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

Уточняется, что предупреждение действует до полуночи 10 января.

Между тем пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства предупредила об интенсивном снегопаде с воскресенья на понедельник. Уточняется, что снег пойдет примерно в 15:00 9 января и закончится после полудня 10 января. За это время выпадет до 8 сантиметров осадков.

Как отметил заммэра по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков, в эти дни на улицы столицы выйдет максимальное число уборочной техники, особое внимание городские службы уделят очистке тротуаров, территорий вблизи метро, железнодорожных станций, остановок общественного транспорта и социальных организаций.

В пресс-службе попросили горожан заранее планировать маршруты своих поездок, учитывая прогнозируемые погодные условия.

Ранее сообщалось, что в воскресенье и в понедельник в Москве ожидается 5–7 градусов мороза. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду. Во вторник, 11 января, в городе похолодает до минус 7–12 градусов, однако ветер ослабнет до 8 метров в секунду.

