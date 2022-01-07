Москвичам пообещали снежную и облачную погоду в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве в ближайшие выходные ожидается облачная погода с небольшим снегом и температурой воздуха до минус 7 градусов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"В ближайшие дни в столице ожидается облачность, местами будет идти небольшой снег. В субботу, 8 января, температура воздуха составит 5–7 градусов мороза. Ночью синоптики прогнозируют до минус 11 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Отмечается, что такая же погода будет наблюдаться в столице в воскресенье и понедельник. Во вторник, 11 января, в городе похолодает до минус 7–12 градусов, однако ветер ослабнет до 8 метров в секунду.
"В среду еще похолодает. Днем температура воздуха может опуститься до 15 градусов мороза, ночью – до минус 20 градусов", – указано в материале.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин сообщал, что в конце недели в столице не ожидаются метеокачели атмосферного давления и рождественские морозы. Температура воздуха превысит норму и будет держаться в диапазоне от минус 7 до минус 10 градусов.
Жителей Москвы предупредили о похолодании
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