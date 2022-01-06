Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце недели

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Предстоящей ночью осадки в Москве прекратятся, порывы ветра не превысят 5 метров в секунду, рассказал начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин.

"Ночью ожидается температура в пределах -8…-10 градусов, а днем – -5…-7 градусов. Небольшие осадки мы ожидаем в ночь с пятницы на субботу. Плотный снег также будет идти в воскресенье днем и в столице, и в области", – сказал синоптик RT.

Варакин добавил, что в столице не ожидаются метеокачели атмосферного давления и рождественские морозы. Температура воздуха превысит норму, в конце недели она будет держаться в диапазоне -7...-10 градусов. При этом ближе к Крещению столбики термометров опустятся до -15.

Ранее сообщалось, что городские службы активно ликвидируют последствия снегопада и метели в Москве. Сильная метель началась в столице днем 5 января, она была вызвана циклоном "Аннет".

В Подмосковье из-за снегопада также дорожные службы перевели на усиленный режим работы. В уборке дорог и дворов задействовано более 2,9 тысячи единиц техники и свыше 11,7 тысячи рабочих.

