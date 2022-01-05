Москвичей предупредили о резком похолодании

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В субботу, 8 января, москвичей ожидает резкое похолодание на 10–11 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, низкие температуры будут сопровождаться заметным скачком атмосферного давления.
"8 января начинается интересный процесс. <...> с четверга оно (атмосферное давление. – Прим. ред.) повысится на 20–25 миллиметров ртутного столба, а температура, наоборот, резко понизится. Ночью будет 10–14 градусов мороза, а днем – от 5 до 10 градусов мороза. Ох, как похолодает", – приводит слова синоптика ТАСС.
Вильфанд добавил, что до конца новогодних праздников в Москве ожидается комфортная зимняя погода. Дневные температуры составят 5–7 градусов мороза, ночные – около 10 градусов мороза.
По данным Гидрометцентра, в среду и четверг в столице прогнозируется температура 0...-2 градуса, в пятницу – от 3 до 5 градусов мороза, в выходные – 5–10 градусов.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что циклон "Аннет" принесет в Москву метель и сильнейший снегопад. По его словам, снег начнет усиливаться с 09:00 до 11:00 5 января. Из-за этого видимость ухудшится до 1 000–1 500 метров. Синоптик добавил, что снег будет идти до 18:00. Сугробы в столице вырастут с 26 до 30 сантиметров.
Кроме того, к вечеру среды атмосферное давление в Москве опустится до 728 миллиметров ртутного столба. Это на на 20 единиц ниже нормы. Тишковец подчеркнул, что показания барометров рухнут к 18:00.
Снегопад обрушится на Москву 5 января
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: