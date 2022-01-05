Москвичей предупредили о резком похолодании

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В субботу, 8 января, москвичей ожидает резкое похолодание на 10–11 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, низкие температуры будут сопровождаться заметным скачком атмосферного давления.

"8 января начинается интересный процесс. <...> с четверга оно (атмосферное давление. – Прим. ред.) повысится на 20–25 миллиметров ртутного столба, а температура, наоборот, резко понизится. Ночью будет 10–14 градусов мороза, а днем – от 5 до 10 градусов мороза. Ох, как похолодает", – приводит слова синоптика ТАСС.

Вильфанд добавил, что до конца новогодних праздников в Москве ожидается комфортная зимняя погода. Дневные температуры составят 5–7 градусов мороза, ночные – около 10 градусов мороза.

По данным Гидрометцентра, в среду и четверг в столице прогнозируется температура 0...-2 градуса, в пятницу – от 3 до 5 градусов мороза, в выходные – 5–10 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что циклон "Аннет" принесет в Москву метель и сильнейший снегопад. По его словам, снег начнет усиливаться с 09:00 до 11:00 5 января. Из-за этого видимость ухудшится до 1 000–1 500 метров. Синоптик добавил, что снег будет идти до 18:00. Сугробы в столице вырастут с 26 до 30 сантиметров.

Кроме того, к вечеру среды атмосферное давление в Москве опустится до 728 миллиметров ртутного столба. Это на на 20 единиц ниже нормы. Тишковец подчеркнул, что показания барометров рухнут к 18:00.