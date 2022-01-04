Синоптик предупредил о сильных снегопадах в центральных регионах России

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В Центральный федеральный округ 4–5 января придут сильные снегопады и метели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Во вторник во всем Центральном Черноземье, Тамбовской, Воронежской, Липецкой областях будет сильный снег и метель. А 5 января эти удовольствия дойдут до Тверской, Московской, Ивановской областей", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Синоптик также отметил, что во вторник, 4 января, сильные осадки и ветер ожидаются и на юге европейской части России.

"Температура будет выше нормы на 4–6 градусов в ближайшие пять дней, но во вторник на всем Северном Кавказе, в Краснодарском крае, Крыму будет заметная непогода", – рассказал он.

В Крыму во вторник ожидается дождь и ветер до 20 метров в секунду, уточнил Вильфанд. В Ростовской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

"В Краснодарском крае <...> создаются все условия для грозовой деятельности. Это необычная ситуация, когда ливень, снег, сильный ветер и гроза. Это опасная ситуация, она коснется большинства районов, исключая Сочи", – отметил Вильфанд.

Накануне жителей Сочи предупредили о лавинной опасности, гололеде и ветре с порывами до 18 метров в секунду. По информации администрации города, коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.