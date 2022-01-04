Синоптик предупредил о непогоде в Москве в ближайшие дни

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В среду, 5 января, в Москве ожидаются сильные осадки, ветер до 15 метров в секунду и гололедица, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Температура в течение дня вырастет от минус двух градусов до ноля градусов, но потепление ознаменуется непогодой. <...> В ночь на четверг непогода сохранится, а потепление продолжится и в последующие дни", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Вильфанд добавил, что перед потеплением москвичей ожидают настоящие январские морозы. Во вторник, 4 января, температура составит -8...-10 градусов. По словам синоптика, это на 1–3 градуса ниже климатической нормы. Осадков в этот день не прогнозируется.

В ночь на пятницу, 7 января, температура в Москве будет на 5–7 градусов выше нормы и составит от 0 до -5 градусов, добавил синоптик.

"В пятницу температура немножко начнет понижаться. Она уже не будет положительной. Прогнозируется от 3 до 6 градусов мороза ночью. К сожалению, рождественских морозов ждать не стоит", – рассказал он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что нормальная зима в столичном регионе закончится вместе с январем. По словам синоптика, в феврале температура будет на 3 градуса выше нормы, а в марте аномалия тепла может достигнуть и 4 градусов.

Он подчеркнул, что начало метеорологической весны, которая обычно наступает в конце марта, скорее всего, будет преждевременным.