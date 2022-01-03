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Москва 24

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Общество

17:05

Синоптик предупредил москвичей о "взрывном" потеплении

общество погода

Фото: "Агентство Москва"/Сергей Ведяшкин

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил жителей столицы и Московской области о резком потеплении. Об этом сообщает RT.

"После похолодания, которое захватывает сегодняшний и завтрашний дни, 5 января у нас "взрывное" потепление от ночных -11...-13 градусов до 0 днем", – рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что со среды в столичном регионе ожидается мокрый снег, метель, снежные заносы, гололедица на дорогах.

Шувалов добавил, что 7 и 8 января в Москву и Подмосковье вновь вернется мороз от -10 до -15 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей об усилении морозов.

Кроме того, в среду в Москве прогнозируется штормовое ненастье. В столице будет господствовать активный атлантический циклон с запада.

Морозы окрепнут в Москве на следующей неделе

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