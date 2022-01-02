Синоптики рассказали о погоде в Москве в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Январь в Москве ожидается умеренно холодным с традиционными крещенскими морозами и небольшим профицитом осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

В среднем температура в течение месяца превысит норму не более чем на 0,5–1 градус. По количеству осадков возможен переизбыток, однако не более чем, на 10–20% от всего месячного лимита.

Высота снежного покрова достигнет 35–40 сантиметров. Это выше нормы и соответствует нормативу февраля.

Ранее желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и области из-за гололедицы. Новое предупреждение действует до 12:00 4 января.

Кроме того, в столичном регионе продолжает действовать предупреждение по ветру. Оно объявлено до 21:00 3 января.

Рассказали в Гидрометцентре и о погоде на понедельник, 3 января. По прогнозам синоптиков, ночью будет облачно, местами ожидается небольшой снег. Столбик термометров опустится до –12–14 градусов. Ветер будет южный от 3 до 8 метров в секунду.

Днем немного потеплеет: температура воздуха составит от –7 до –9 градусов. Небольшой снег и гололедица также сохранятся. Ветер усилится. Его порывы будут достигать от 5 до 10 метров в секунду.