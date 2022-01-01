Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна: ветер. Период предупреждения в Москве – с 21:00 1 января до 21:00 3 января. Местами порывы до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он действует до 21:00 2 января.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в ночь на 2 января в Москве ожидается резкое похолодание. Температура воздуха опустится до –10 градусов. По словам метеоролога, днем в воскресенье ожидается до –8…–10 градусов.