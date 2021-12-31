Москвичей предупредили о резком похолодании

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В ночь на воскресенье, 2 января, в Москве ожидается резкое похолодание. Температура опустится до –9…–10 градусов, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
По его словам, днем 2 января ожидается до –8…–10 градусов.
При этом Синенков рассказал, что в новогоднюю ночь жителей Москвы ждет мороз до –4 градусов и небольшой снег. Он добавил, что в середине новогодней ночи будет облачная погода и небольшой снег.
"–2…–4 градуса [ожидается] в столице, от 0 до –5 – по области. Ветер юго-западный 3–8 метров в секунду, атмосферное давление понизится до 734 миллиметров ртутного столба", – цитирует Синенкова РИА Новости.
По его словам, днем 1 января будет облачно, временами небольшой снег. Температура воздуха составит 0…–2 градуса.
"Ветер западный 3–8 метров в секунду, и атмосферное давление начнет повышаться до 735 миллиметров ртутного столба. <...> Вот такая оттепель – комфортная новогодняя ночь и потом такая типичная для января погода", – заключил Синенков.
Ранее в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности до 1 января. Предупреждение о гололедице и налипании мокрого снега будет действовать до 12:00 1 января. До этого желтый уровень опасности действовал до 12:00 31 декабря.
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности из-за тумана и гололедицы
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