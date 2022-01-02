В Москве и области продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и области из-за гололедицы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты Гидрометцентра России.

Новое предупреждение действует до 12:00 4 января. Ранее предполагалось, что опасная погода сохранится до 21:00 2 января.

Кроме того, в столичном регионе продолжает действовать предупреждение по ветру. Оно объявлено до 21:00 3 января.

Рассказали в Гидрометцентре и о погоде на понедельник, 3 января. По прогнозам синоптиков, ночью будет облачно, местами ожидается небольшой снег. Столбик термометров опустится до –12–14 градусов. Ветер будет южный от 3 до 8 метров в секунду.

Днем немного потеплеет: температура воздуха составит от –7 до –9 градусов. Небольшой снег и гололедица также сохранятся. Ветер усилится. Его порывы будут достигать от 5 до 10 метров в секунду.