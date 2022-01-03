Синоптик предупредил москвичей об усилении морозов

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Усиление морозов прогнозируется в Москве на наступившей неделе. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.
По словам метеоролога, во вторник и среду, 4 и 5 января, температура воздуха будет на 2–3 градуса ниже нормы.
"В столице ночами морозы окрепнут до минус 10–15, местами по региону до минус 15–20, а днем будет не выше минус 5–10. При этом сохранится вероятность выпадения небольшого снега", – рассказал специалист.
Тишковец также предупредил, что в среду в Москве прогнозируется штормовое ненастье. В столице будет господствовать активный атлантический циклон с запада. По этой причине в городе ожидаются снегопады, всего выпадет порядка 10 миллиметров осадков, что составляет 25% от нормы месяца.
Кроме того, в Москву придет штормовой ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.
"Сугробы вырастут с 26 до 30 см. Такие сложные метеоусловия станут причиной снежных заносов, накатов и переметов, а также гололедных явлений, что существенно ухудшит дорожную ситуацию. Скорее всего, не обойдется без сбоев в авиасообщении и обрывов ЛЭП", – предположил синоптик.
Специалист также предупредил о падении атмосферного давления – до 725 миллиметров ртутного столба.
В четверг в городе ожидается гололедица, а днем в пятницу – морозы до -12 градусов, продолжил синоптик. В субботу утром похолодает до -19 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до -8 градусов.
По словам Тишковца, январь будет умеренно холодным с традиционными крещенскими морозами и небольшим профицитом осадков. По прогнозу специалиста, среднемесячная температура окажется выше нормальной на 1 градус, при этом переизбыток осадков составит порядка 10–20%.
"Высота снежного покрова достигнет 35–40 см, что больше нормы и соответствует нормативу февраля. Предварительные оценки показывают, "нормальная зима" закончится вместе с январем, так как температура в феврале окажется на целых 3 градуса теплее средних значений", – спрогнозировал эксперт.
Ранее Тишковец заявлял, что в марте аномалия тепла может достигнуть 4 градусов. Он предполагал, что начало метеорологической весны, скорее всего, будет преждевременным.
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