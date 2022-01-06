Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Городские службы активно ликвидируют последствия снегопада и метели в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Прирост свежевыпавшего снега за прошедший снегопад составил до 6 сантиметров. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО, САО, СВАО, ЮВАО и ЮЗАО", – заявили в ведомстве.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что снег убирают с улиц и дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов, кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Вывозят его на снегосплавные пункты – их в городе 56.
Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве 6 января составит от минус 1 до плюс 1 градуса. Местами будет снегопад, прирост снега может составить до 1 сантиметра.
На дорогах города возможно образование гололедицы вследствие колебаний температуры и осадков.
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