Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Городские службы активно ликвидируют последствия снегопада и метели в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Прирост свежевыпавшего снега за прошедший снегопад составил до 6 сантиметров. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО, САО, СВАО, ЮВАО и ЮЗАО", – заявили в ведомстве.

В комплексе городского хозяйства рассказали, что снег убирают с улиц и дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов, кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Вывозят его на снегосплавные пункты – их в городе 56.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве 6 января составит от минус 1 до плюс 1 градуса. Местами будет снегопад, прирост снега может составить до 1 сантиметра.

На дорогах города возможно образование гололедицы вследствие колебаний температуры и осадков.