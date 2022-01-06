Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В четверг, 6 января, в столичном регионе ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде снега. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в Москве составит -1...+1 градус, в Подмосковье прогнозируется -4...+1 градус. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.

"Атмосферное давление останется низким и в середине дня составит 733 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%", – говорится в сообщении.

Накануне днем в Москве началась сильная метель. Она была вызвана циклоном "Аннет". Как сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в уборке снега в городе задействовано более 10 тысяч единиц техники.

Водителей попросили быть очень внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также с пониманием относиться к работе коммунальщиков.

В субботу, 8 января, москвичей ожидает резкое похолодание на 10–11 градусов. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам метеоролога, низкие температуры будут сопровождаться заметным скачком атмосферного давления.