Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В четверг, 6 января, в столичном регионе ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде снега. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Максимальная температура воздуха в Москве составит -1...+1 градус, в Подмосковье прогнозируется -4...+1 градус. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.
"Атмосферное давление останется низким и в середине дня составит 733 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%", – говорится в сообщении.
Накануне днем в Москве началась сильная метель. Она была вызвана циклоном "Аннет". Как сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в уборке снега в городе задействовано более 10 тысяч единиц техники.
Водителей попросили быть очень внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также с пониманием относиться к работе коммунальщиков.
В субботу, 8 января, москвичей ожидает резкое похолодание на 10–11 градусов. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам метеоролога, низкие температуры будут сопровождаться заметным скачком атмосферного давления.
Более 10 тысяч единиц техники задействовано в уборке снега в Москве
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