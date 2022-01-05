Более 10 тыс. единиц техники задействовано в уборке снега в Москве – Бирюков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более 10 тысяч единиц техники задействовано в уборке снега в Москве, сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он уточнил, что на данный момент прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах Москвы уже составил до 5 сантиметров. Интенсивные осадки в ближайшие несколько часов также продолжатся.

Водителей попросили быть очень внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также с пониманием относиться к работе коммунальщиков.

Сильная метель началась в Москве днем, она была вызвана циклоном "Аннет". В 14:00 специальная техника приступила к механизированному подметанию с последующей противогололедной обработкой. Сообщалось, что цикл работ будут повторять по мере необходимости.

В Подмосковье из-за снегопада также дорожные службы перевели на усиленный режим работы. Там в уборке дорог и дворов было задействовано более 2,9 тысяч единиц техники и свыше 11,7 тысяч рабочих.