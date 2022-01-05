Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве началась сильная метель, вызванная циклоном "Аннет".

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что снег начнет усиливаться с 09:00 до 11:00 5 января, а до 15:00 снегопад пойдет с максимальной интенсивностью. К этому времени из-за снега и порывов ветра до 13–18 метров в секунду видимость сократится до 500–1000 метров.

По словам синоптика, снег будет идти до 18:00. Общее количество осадков за день составит около 8 миллиметров, что соответствует 20% всей январской нормы. Сугробы в столице вырастут с 26 до 30 сантиметров.

Главное управление МЧС РФ по Москве выпустило метеопредупреждение о метели, мокром снеге и гололеде. Непогода продлится в столице до 20:00. Спасатели также предупредили о снежных заносах и гололедице.

