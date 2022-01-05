Москвичам рассказали об облачной и снежной погоде в столичном регионе 5 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Облачная погода, снегопад и температура до минус 8 градусов установятся в Москве и Московской области в среду, 5 января. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
"Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся под влиянием активного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. При облачной погоде пройдет снег, местами сильный, местами метель", – указали синоптики.
В Москве температура воздуха составит минус 3 – минус 5 градусов, по области – до минус 8 градусов. Ожидается ветер с периодическими порывами 12-17 метров в секунду.
Синоптики предупредили, что перемена погоды может негативно сказаться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями. Кроме того, недомогание могут ощутить метеозависимые.
Ранее стало известно, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании, которое достигнет столицы к субботе, 8 января. Низкие температуры будут сопровождаться скачком атмосферного давления.
Циклон "Аннет" принесет в Москву сильнейший снегопад и метель
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