Городские службы приступили к уборке снега в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В 14:00 специальная техника приступила к механизированному подметанию с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будут повторять по мере необходимости. Об этом сообщает телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что для уборки снега подготовлено необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки. На опасных участках, на МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.
"Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, транспортно-пересадочным узлам, объектам социальной сферы, парковкам. Снег будет оперативно вывозиться на снегосплавные пункты для утилизации", – отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Он напомнил, что, по прогнозам синоптиков, снегопад продлится до 18:00. В некоторых районах города сугробы увеличатся на шесть сантиметров.
"Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов", – подчеркнул Бирюков.
В комплексе призвали столичных водителей быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать скоростной режим.
Ранее Главное управление МЧС РФ по Москве выпустило метеопредупреждение о налипании мокрого снега и метели. Непогода продлится до 20:00. На дорогах будут снежные заносы и гололедица.
В Москве ожидают эффекта от атлантического циклона "Аннет"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: