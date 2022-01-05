Городские службы приступили к уборке снега в Москве

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В 14:00 специальная техника приступила к механизированному подметанию с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будут повторять по мере необходимости. Об этом сообщает телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что для уборки снега подготовлено необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки. На опасных участках, на МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.

"Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, транспортно-пересадочным узлам, объектам социальной сферы, парковкам. Снег будет оперативно вывозиться на снегосплавные пункты для утилизации", – отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он напомнил, что, по прогнозам синоптиков, снегопад продлится до 18:00. В некоторых районах города сугробы увеличатся на шесть сантиметров.

"Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов", – подчеркнул Бирюков.

В комплексе призвали столичных водителей быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать скоростной режим.

Ранее Главное управление МЧС РФ по Москве выпустило метеопредупреждение о налипании мокрого снега и метели. Непогода продлится до 20:00. На дорогах будут снежные заносы и гололедица.

