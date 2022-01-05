Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Подмосковье из-за снегопада дорожные службы перевели на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В Минтрансе уточнили, что в настоящее время в уборке дорог и дворов задействовано более 2,9 тысяч единиц техники и свыше 11,7 тысяч рабочих.

"Своевременная уборка дорог и погодные условия круглосуточно контролируют в Оперштабе", – отметил глава министерства Алексей Гержик.

В ведомстве также сообщили, что, по прогнозам синоптиков, может выпасть до 20% месячной нормы снега в регионе.

В связи с непогодой автомобилистов призвали свести к минимуму поездки на личном транспорте. Тем, кто уже находится в дороге, посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не создавать помехи в работе коммунальщиков.

Ранее городские службы приступили к уборке снега в Москве. Отмечается, что для уборки снега подготовлено необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки. На опасных участках, на МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.