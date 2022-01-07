Снегоуборочная техника вышла на расчистку московских улиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Снегоуборочная и погрузочная техника вышла на расчистку московских улиц. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Особое внимание коммунальные службы уделяют пешеходным зонам, тротуарам, остановкам общественного транспорта, станциям метро и социальным объектам. Также работы по уборке снега проводятся на улицах и во вдорах, парковках и выступающих элементах фасадов зданий.
"Снег вывозится на снегосплавные пункты – круглосуточно работают все 56 стационарных пунктов. Продолжается непрерывный мониторинг улично-дорожной сети", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в пятницу в столице ожидается небольшой снег, его прирост может составить до одного сантиметра. Температура воздуха будет находиться в диапазоне -5...-3 градусов.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин сообщал, что в конце недели в столице не ожидаются метеокачели атмосферного давления и рождественские морозы. Температура воздуха превысит норму и будет держаться в диапазоне -7...-10 градусов.
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