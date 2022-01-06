Сильный снегопад ожидается в Москве в последний день январских каникул

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сильный снегопад придет в столицу в последний день январских каникул, 9 января, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, уже ночью 8 января температура воздуха опустится до минус 10–15, местами будет идти небольшой снег, а днем немного потеплеет – до -3...-8 градусов, сильных осадков в дневное время не ожидается.

В воскресенье, 9 января, во второй половине дня пойдет снег, вечером он станет сильнее. Ближе к ночи температура установится на отметке минус 6–11, днем – минус 2–7.

Тишковец предупредил, что возвращаться на личном транспорте следует в первой половине дня, чтобы не попасть в 10-балльные заторы в вечернее время суток, причиной которых будет непогода.

В свою очередь, начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин ранее сообщил, что в столице не ожидаются метеокачели атмосферного давления и рождественские морозы. Температура воздуха превысит норму, в конце недели она будет держаться в диапазоне -7...-10 градусов. При этом ближе к Крещению столбики термометров опустятся до -15.