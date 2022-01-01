Все системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали штатно – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Коммунальные и пожарно-спасательные службы, а также энергетики работали в новогоднюю ночь без сбоев, сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы" со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.
"Все системы жизнеобеспечения города в новогоднюю ночь работали в штатном режиме, каких-либо сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено", – отметил заммэра.
Он также уточнил, что коммунальные службы столицы работают в усиленном режиме до 9 января включительно.
В новогоднюю ночь прошел сильный снегопад, и в связи с этим на данный момент везде ведутся работы по очистке улиц и дворов, паркингов и межквартальных проездов, сообщил Бирюков. Особо контролируются пешеходные зоны, подходы к остановкам городского транспорта, станциям метро и МЦК, а также социальным объектам.
Заместитель столичного мэра добавил, что в 13 часов службы приступят к очередному подметанию проезжей части и тротуаров с использованием техники, также будет проведена противогололедная обработка.
Ранее сообщалось, что в праздники около полутора тысяч аварийных бригад будут дежурить круглосуточно. Особое внимание уделят уборке улиц. На дорогах будут работать более 10 тысяч снегоуборочных машин. В случае сильной метели, задействуют еще семь тысяч. На особо опасных участках магистралей, в первую очередь на МКАД, круглосуточно будут дежурить около 40 тягачей.
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