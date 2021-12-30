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Город

07:00

В Москве городские службы перейдут на усиленный режим работы

город видео Иван Лозовой Кристина Курума

Чтобы праздники прошли спокойно, городские службы столицы перейдут на усиленный режим работы. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

Около полутора тысяч аварийных бригад будут дежурить круглосуточно. Особое внимание уделят уборке улиц. На дорогах будут работать более 10 тысяч снегоуборочных машин. А если начнется сильная метель, задействуют еще семь тысяч. На особо опасных участках магистралей, в первую очередь на МКАД, круглосуточно будут дежурить около 40 тягачей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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