Городские службы проводят уборку улиц и дворов в столице из-за снегопада

Городские службы в столице убирают снег на дорогах, тротуарах и во дорах, говорится в сообщении Комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

"Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и Московского центрального кольца, соцобъектам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводится очередное механизированное подметание улично-дорожной сети.

В свою очередь, в Дептрансе жителей столицы попросили отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды, чтобы коммунальные службы смогли быстрее убрать улицы.

Отмечается, что наземный городской транспорт работает в штатном режиме.

"Все водители прошли дополнительный инструктаж по работе в зимних условиях. Каждый автобус, электробус и трамвай прошел тщательную проверку исправности оборудования перед выходом на линию. Диспетчеры в онлайн-режиме следят за ситуацией, при необходимости они вносят оперативные корректировки в работу маршрутов", – говорится в сообщении Дептранс в телеграм-канале.

Также снегопад не влияет на движение поездов и работу станций метрополитена. Службы подземки работают в режиме постоянной готовности для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров, добавили в Дептрансе.

По прогнозам синоптиков, в субботу столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода и временами снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит 5–7 градусов мороза, в Подмосковье – 5–10 градусов. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

