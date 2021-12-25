Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В субботу, 25 декабря, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода и временами снег. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в Москве составит 5–7 градусов мороза, в Подмосковье – 5–10 градусов. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 70%", – говорится в сообщении.

В первой половине следующей недели в Москве ожидаются перепады атмосферного давления из-за многократной смены циклонов и антициклонов. Об этом ранее сообщили в центре погоды "Фобос".

В понедельник, 27 декабря, давление будет около нормы – 748 миллиметров ртутного столба, во вторник ниже нормы на 10 миллиметров, а в среду повысится до 755 миллиметров. 27–29 декабря в столице ожидаются незначительные кратковременные осадки.